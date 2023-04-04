"Не могу поверить": что написал Трамп в соцсети перед тем, как его взяли под арест

Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинения. Это произошло перед началом суда в Нью-Йорке.

Сам Трамп перед этим написал сообщение в социальной сети Truth Social. 45 президент США заметил, что он не может в это поверить.

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Что написал Трамп перед арестом

Иду в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким сюрреализмом – вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке,

– написал Трамп.

Следует добавить, что арест Трампа перед предъявлением обвинений является формальным. Наручники на него не будут надевать.

Правда, вероятнее всего, у него возьмут отпечатки пальцев. После этого Дональд Трамп отправится в свою резиденцию.

В чем обвиняют Трампа