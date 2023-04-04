"Не могу поверить": что написал Трамп в соцсети перед тем, как его взяли под арест
Источник:CNN
Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинения. Это произошло перед началом суда в Нью-Йорке.
Сам Трамп перед этим написал сообщение в социальной сети Truth Social. 45 президент США заметил, что он не может в это поверить.
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Что написал Трамп перед арестом
Иду в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким сюрреализмом – вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке,
– написал Трамп.
Следует добавить, что арест Трампа перед предъявлением обвинений является формальным. Наручники на него не будут надевать.
Правда, вероятнее всего, у него возьмут отпечатки пальцев. После этого Дональд Трамп отправится в свою резиденцию.
В чем обвиняют Трампа
- Большое жюри присяжных Мангеттена выдвинуло Дональду Трампу уголовные обвинения 30 марта. Их содержание не открывали.
- Однако СМИ сообщили, что дело касается выплаты по крайней мере 130 тысяч долларов американской порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году. Эти деньги ей могли отдать в рамках соглашения о неразглашении. На самом же деле они были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Следует добавить, что окружная прокуратура Мангеттена расследовала дело почти 5 лет.
- Предварительно писали, что в 2006 году на благотворительном гольф-турнире Дэниелс могла встретиться с Трампом в отеле у курортного озера Тахо. Там 45 президент США мог заплатить ей за секс.
- В то же время Трамп обвинения назвал "политическим преследованием". Он убежден, что сначала победит "прокурора, а затем Байдена".