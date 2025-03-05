Не может быть капитуляции, Макрон отвергает "слишком хрупкое перемирие" для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон отверг капитуляцию Украины. Он отметил, что Украине нужен мир, который не будет продиктован Россией.
Макрон уверяет, что покидание Украины – это не путь к миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Макрона к нации.
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Макрон отвергает капитуляцию Украины
Путь к миру не может пролегать через отказ от Украины,
– говорит Макрон.
Французский лидер считает, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Напомним, Макрон выразил надежду, что США останутся партнерами Европы, но европейцам все равно нужно становились независимыми, ведь серьезная угроза нависает над Восточной Европой. В частности Макрон сообщил, что Евроба увеличит финансирование производства своего оружия, и он попросит у правительства Франции такого финансирования.
Макрон также отметил, что армия Франции доказала, что является сейчас самой эффективной в Европе. Среди прочего ее защищает ядерный статус.