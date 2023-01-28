Украине нужны ATACMS и подобное оружие – сделаем все для этого: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 28 января традиционно обратился к украинцам.

Глава государства поблагодарил всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с украинцами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора, сообщает 24 Канал.

К теме Россия отвела авиацию в более дальние области: повлияло ли это на удары по Украине

Президент рассказал об обстреле Константиновки

Зеленский рассказал, что сегодня в 9:15 российская армия совершила ракетный обстрел города Константиновка Донецкой области. Враг применил ракеты С-300 по жилому сектору.

На данный момент – 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким… Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства,

– отметил президент.

По его словам, прекратить этот российский террор было бы возможно, обеспечив соответствующими ракетными силами украинских военных.

"Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города. Спасибо всем в мире: политикам, общественным деятелям, журналистам и обычным людям, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора", – отметил глава государства.

Он добавил, что украинские власти сделают все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Ведь это нужно для защиты жизни – защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Интересно Бои у Бахмута и десятки раненых оккупантов на Запорожье: главное из Генштаба

Зеленский обратился к президентам международных спортивных федераций

Президент рассказал, что сегодня продлил украинский марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности. Он обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций.

Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста. Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора,

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, что мир согласен идти на уступки агрессору.

"Нельзя игнорировать того, что каждый день Россия продолжает свой террор. Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, которые использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаний и лиц", – отметил глава государства.

Активы подсанкционных лиц в Украине заблокируют, а имущество используют для обороны государства.

"И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами. Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции! Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых!" – заявил президент.

Также он поблагодарил каждого украинского воина на фронте, который защищает позиции и уничтожает оккупантов. Особо Зеленский отметил подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донетчину:

21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады – за стойкость и отражение российских штурмов,

26-й и 55-й отдельные артиллерийские бригады – за точность,

92-ю отдельную механизированную бригаду.

"Благодарю всех, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И на каждый российский обстрел мы ответим. Обязательно. Слава Украине!" – подытожил глава государства.