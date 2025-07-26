Не может быть тишины в ответ, – Зеленский отреагировал на атаку по Украине

Утром 26 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклады министра внутренних дел Украины и военных. Они рассказали о последствиях комбинированного удара со стороны России.

Этой ночью баллистические ракеты и дроны били в частности по линии Сумщина – Харьковщина – Днепропетровщина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что о комбинированной атаке 26 июля сказал Зеленский?

Ночью и утром российские оккупанты применили против Украины 235 средств воздушного нападения, из которых наша ПВО обезвредила 187 ударных БПЛА и 17 ракет различных типов. На местах, пострадавших от атаки, работали спасатели.

Я благодарен за эту неизменную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования,

– отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина не может молчать в ответ на такие удары, из-за которых гибнут и страдают гражданские люди. Поэтому с помощью украинских дальнобойных дронов наши военные готовы бить по российским военным предприятиям, логистике и вражеским аэропортам. Он добавил, что противник должен чувствовать, что нынешняя война не пройдет без реальных последствий для них. А точные атаки дронами и ежедневный характер украинских ответов должны приблизить мир.

Напомним, этой ночью БПЛА атаковали важный завод в Ставропольском крае России. Местные жители сообщили о большом количестве дронов, которые летели на город.