Не надо ее успокаивать, это политическая игра, – Зеленский призвал поставить Россию на место

Некоторые европейские и мировые лидеры по-прежнему считают, что Россию можно убедить остановить войну против Украины. Они совершенно не понимают имперские планы захватчиков.

Россия уже откровенно и открыто заявляет, что ее план – это полный захват Украины и уничтожение всего украинского. Некоторые мировые политики по каким-то непостижимым причинам до сих пор верят в то, что кафиров можно убедить прекратить войну и возместить ущерб с помощью цивилизованного диалога.

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Война России против Украины – это глобальный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", подчеркнул, что война российских оккупантов против Украины касается всего мира. Россия бросила вызов всем возможным международному праву и глобальной безопасности. Соответственно, ее преступление возбудило многие мировые процессы и будет иметь глобальные последствия.

Также он напомнил всем, что отважные воины ВСУ сражаются с врагом на своей земле и стремятся выгнать его из своего дома. Планы пересекать признанные на международном уровне границы Украины и наступление на Россию наши героические военные не планировали и не планируют.

Зеленский подчеркнул, что любой диалог с агрессором – безрезультатный, поэтому подобные шаги – это просто пустая трата времени.

"Серой" зоны больше нет. Если вы поддерживаете мир, вы помогаете Украине. Если вы поддерживаете войну – вы находите пути взаимопонимания с Россией. Миру нужно проявить четкую позицию и поставить Россию, ее руководство на их место. А их место – на их территории,

– сказал президент.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях Херсонской области. Правда, большими успехами захватчики похвастаться не могут - несмотря на то, что без этого "документа" выжить на оккупированной земле крайне тяжело, паспорт России взяли только 23 человека.

Украина проводит активную работу над будущими гарантиями безопасности. Как сообщил президент Владимир Зеленский, над документом наши дипломаты и чиновники работают вместе со странами "большой семерки".

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского на Азиатском саммите по безопасности