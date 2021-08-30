Не надо искать конспирологию, – политолог о переносе встречи Зеленского и Байдена

Встречу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября из-за обострения в Афганистане. Несмотря на то, что дату саммита изменили уже второй раз, в этом не стоит искать конспирологию.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, события в Афганистане заставили американскую сторону перенести время встречи и с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

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По словам Фесенко, все понимают, что 31 августа будет критическим, ведь это фактически последний официальный день эвакуации и американцев, и гражданских лиц из аэропорта Кабула.

В стране могут быть провокации и даже есть риск терактов. Несмотря на это, Байден должен быть на постоянной связи, чтобы принимать решения об обратных атаках, если будут угрозы со стороны террористов "Талибана".

К сожалению, не повезло. Так сложилось, поэтому здесь не надо искать какой-то конспирологии. Это чрезвычайная ситуация,

– отметил политолог.

Повлияет ли перенос даты визита

Фесенко предположил, что изменение даты саммита не повлияет кардинально на его содержание. Он будет результативным, ведь к подписанию готовят ряд соглашений. В то же время обе стороны заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать партнерство.

"Особенно сейчас для США это нужно, потому что Байден оказался под огромной критикой", – заявил Фесенко.

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Скандал с Трухиным

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала скандал вокруг ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Она заявила, что его внесение в состав украинской делегации в США является неуместным.

По словам Фесенко, когда он услышал об участии депутата в делегации, то был удивлен. Впрочем, по его мнению, этот скандал никак не повлияет на договоренности и дискуссии между США и Украиной. Все потому, что для обеих стран важно показать эффективность двустороннего сотрудничества.

"Это не первый и не последний такой бытовой скандал. Они даже на рейтинги особо не влияют, не только на внешнюю политику", – добавил политолог.

Фесенко рассказал о встрече Зеленского и Байдена: смотрите видео

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