Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко

Началась 3 неделя героического сопротивления украинцев против российских захватчиков. Обстреливать мирные города приехали чеченцы и "вагнеровцы". Однако им тоже изрядно достается от наших военных.

Враги терпят сокрушительные потери. С начала войны украинские бойцы ликвидировали более 12 тысяч российских военных.

Стоит прочитать Дезинформация, заложники, авиаудары: Генштаб ВСУ предупредил о террористических методах России

Не нужно бояться чеченцев и "вагнеровцев"

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что этих мифических "чеченцев" должно быть несколько миллионов, чтобы враги смогли обеспечить достаточное количество бойцов по всей стране. Их в Украину отправили много относительно Чечни, но в то же время мало относительно всей российской армии.

Чеченская гвардия действительно заходила на определенные позиции, в частности, под Киев. Однако их достаточно серьезно разбили. В частности, украинские защитники убили одного из ближайших соратников главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Денисенко добавил, что недавно появилась информация, что в Украину идет "чеченская гвардия". Однако там была всего тысяча человек.

Поэтому в таком случае не нужно преувеличивать мифологические истории о чеченцах или "вагнеровцах". Если говорить о "вагнеровцах", то из того, что мы знаем и можем даже в российских изданиях читать, они начинают набор сирийцев, которые не столько идут из Сирии, как со всей территории России,

– заметил советник министра.

Денисенко заявил, что враги набирают в свои ряды "разных странных элементов". Если раньше в ЧВК "Вагнер" брали только граждан России, у которых нет судимостей и есть определенный боевой опыт, то сейчас они набирают абсолютно всех.

"Им не хватает людей. Им не хватает пушечного мяса для этой войны", – добавил советник министра.

Кроме этого, у оккупантов есть большие проблемы с деморализацией. Судя по перехваченным разговорам российских военных, очень многие из них хотят сбежать домой.

Будет интересно – В Украину едут добровольцы со всего мира