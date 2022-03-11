Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко
Источник:"Рада"
Началась 3 неделя героического сопротивления украинцев против российских захватчиков. Обстреливать мирные города приехали чеченцы и "вагнеровцы". Однако им тоже изрядно достается от наших военных.
Враги терпят сокрушительные потери. С начала войны украинские бойцы ликвидировали более 12 тысяч российских военных.
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Не нужно бояться чеченцев и "вагнеровцев"
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что этих мифических "чеченцев" должно быть несколько миллионов, чтобы враги смогли обеспечить достаточное количество бойцов по всей стране. Их в Украину отправили много относительно Чечни, но в то же время мало относительно всей российской армии.
Чеченская гвардия действительно заходила на определенные позиции, в частности, под Киев. Однако их достаточно серьезно разбили. В частности, украинские защитники убили одного из ближайших соратников главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Денисенко добавил, что недавно появилась информация, что в Украину идет "чеченская гвардия". Однако там была всего тысяча человек.
Поэтому в таком случае не нужно преувеличивать мифологические истории о чеченцах или "вагнеровцах". Если говорить о "вагнеровцах", то из того, что мы знаем и можем даже в российских изданиях читать, они начинают набор сирийцев, которые не столько идут из Сирии, как со всей территории России,
– заметил советник министра.
Денисенко заявил, что враги набирают в свои ряды "разных странных элементов". Если раньше в ЧВК "Вагнер" брали только граждан России, у которых нет судимостей и есть определенный боевой опыт, то сейчас они набирают абсолютно всех.
"Им не хватает людей. Им не хватает пушечного мяса для этой войны", – добавил советник министра.
Кроме этого, у оккупантов есть большие проблемы с деморализацией. Судя по перехваченным разговорам российских военных, очень многие из них хотят сбежать домой.
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