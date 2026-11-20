Президент США Дональд Трамп передал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что вторжения в Украину, возможно, удалось бы избежать. Прекращению боевых действий пока якобы мешает взаимная ненависть лидеров России и Украины.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на слова американского лидера.

Препятствие для мира

Трамп спросил у Путина, напала бы Россия на Украину, если бы он был президентом США. Российский диктатор ответил ему: "Нет".

По словам американского президента, Путин также выразил надежду на завершение войны. Однако налаживание диалога значительно затрудняется, поскольку, мол, лидеры Украины и России "чрезвычайно ненавидят друг друга".

Если бы было иначе, это была бы самая легкая война из всех, которые я прекратил,

– сказал президент США.

Напомним, 19 ноября в Китае прошла встреча лидеров США, Китая и России. Тогда стороны могли обсудить войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

К слову, СМИ сообщали, что Белый Дом стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января.