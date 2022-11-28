Путина снесет не народный гнев, – Пионтковский о результатах встречи с "мамками"

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных россиян. Правда, очень многие факты свидетельствуют о том, что "мамки" были фейковыми.

Во время встречи Путин предлагал россиянкам "потерпеть". Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский во время стрима на 24 канале оценил, "схавают" ли это в России.

Также интересно Встреча министров юстиции G7: Пионтковский заметил аналогии с Нюрнбергским трибуналом

Путина сметут не протесты

Собеседник Романа Цымбалюка отметил, что о россиянах можно сказать две вещи. Первая, очевидно, негативная – что антивоенные движения в России не стали массовыми и уже не станут.

Но есть герои. Об этом иногда забывают в Украине, что есть 7 тысяч человек, получивших сроки за одиночные пикеты, на которые они выходили в городах против войны,

– отметил Андрей Пионтковский.

В то же время он уверяет, что в России "нет массового зомбированного фашизма". Мол, все, кто был заражен русским фашизмом, уже съездили на войну и благополучно похоронены.

"Это очень плохая новость для Путина, поскольку сметет его не народный гнев. Народное недовольство выльется мотивацией этих несчастных "мобиков" – она нулевая", – отмечает российский публицист.

Он убежден, что в такой ситуации сносить Путина будет его собственное окружение. Ведь они понимают, что Россия терпит поражение, поэтому думают, как сохранить власть и собственные жизни.

"И дело в том, что у них разные стратегии: у Путина своя, а у его окружения – совсем другая. Им гораздо проще сохранить и часть власти, и собственные жизни. Без Путина им это проще сделать. И эти процессы набирают ход", – убежден оппозиционер.

Стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Путин встретился с фейковыми "матерями"