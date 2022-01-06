Не нужен был, – политтехнолог предположил, почему Саакашвили уехал в Грузию

Сейчас ситуация вокруг Михеила Саакашвили в Грузии сложная. В то же время покинуть Украину он мог из-за того, что, в частности, имел мало возможностей для реализации.

Об этом в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко сказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он считает, что Михеил Саакашвили остается сторонником украинской власти.

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Деятельность Саакашвили напоминала такую же, что и у Порошенко – Гайдай

"Саакашвили уехал в Грузию именно потому, что здесь он "пробуксовывал", не был нужен", – сказал политтехнолог.

По мнению Сергея Гайдая, в Украине деятельность Михеила Саакашвили больше напоминала такую же, как и у Петра Порошенко.

Имитация – он многое говорил, а окружение Зеленского воспринимало его как "свадебного генерала" вместо того, чтобы действительно дать ему возможность "повоевать на настоящем фронте". Он был здесь нереализован. Сергей Гайдай Политтехнолог

Кстати, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили еще 1 октября обнародовал видеообращение, где заявил о своем возвращении в Грузию.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Саакашвили в Грузии: кратко