Не нужен был, – политтехнолог предположил, почему Саакашвили уехал в Грузию
Источник:24 канал
Сейчас ситуация вокруг Михеила Саакашвили в Грузии сложная. В то же время покинуть Украину он мог из-за того, что, в частности, имел мало возможностей для реализации.
Об этом в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко сказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он считает, что Михеил Саакашвили остается сторонником украинской власти.
Обратите внимание Саакашвили из тюрьмы заявил, что будет готовиться к атаке
Деятельность Саакашвили напоминала такую же, что и у Порошенко – Гайдай
"Саакашвили уехал в Грузию именно потому, что здесь он "пробуксовывал", не был нужен", – сказал политтехнолог.
По мнению Сергея Гайдая, в Украине деятельность Михеила Саакашвили больше напоминала такую же, как и у Петра Порошенко.
Имитация – он многое говорил, а окружение Зеленского воспринимало его как "свадебного генерала" вместо того, чтобы действительно дать ему возможность "повоевать на настоящем фронте". Он был здесь нереализован.
Кстати, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили еще 1 октября обнародовал видеообращение, где заявил о своем возвращении в Грузию.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Саакашвили в Грузии: кратко
- Вечером 1 октября сразу после заявления Саакашвили о возвращении в Грузию премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил о задержании политика.
- Михеила Саакашвили задержали и отправили в тюрьму в городе Руставе. В тюрьме политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Прекратить ее он согласился из-за ухудшения состояния здоровья.
- Вскоре политика принудительно перевезли из больницы в тюрьму, это случилось все ночью.