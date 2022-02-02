Не нужно гипнотизировать себя НАТО, – Пионтковский о статусе основного союзника

Вопрос о вступлении Украины в НАТО до сих пор остается нерешенным. В то же время, перспективным может быть статус основного союзника США, не члена Альянса.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что основные усилия украинской дипломатии следует направлять именно на получение соответствующего статуса.

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Нужно дожать статус главного союзника США, – Пионтковский

"Дмитрий Кулеба прекрасно понимает, что нужно дожать статус главного союзника США не члена НАТО", – сказал Андрей Пионтковский.

Украина делает даже больше, чем главные союзники США за пределами НАТО, отметил публицист. Соответствующий статус хорош тем, что автоматически расширяет военные поставки. Он решит эти вопросы раз и навсегда.

В то же время Андрей Пионтковский добавил, что в той атмосфере, которая сейчас находится в Конгрессе, статус основного союзника США вне НАТО для Украины вполне реальный.

Не следует гипнотизировать себя словом НАТО. В военном смысле – это США. И как сейчас оказывается – еще 2 таких героических государства, как Великобритания и Польша. Андрей Пионтковский Российский публицист

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