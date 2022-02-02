Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що основні зусилля української дипломатії варто направляти саме на отримання відповідного статусу.

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Треба дотиснути статус головного союзника США , – Піонтковський

"Дмитро Кулеба прекрасно розуміє, що треба дотиснути статус головного союзника США не члена НАТО", – сказав Андрій Піонтковський.

Україна робить навіть більше, ніж головні союзники США поза НАТО, зазначив публіцист. Відповідний статус хороший тим, що автоматично розширює військові поставки. Він розв'яже ці питання раз і назавжди.

Водночас Андрій Піонтковський додав, що в тій атмосфері, яка наразі є в Конгресі, статус основного союзника США поза НАТО для України – цілком реальний.

Не треба гіпнотизувати себе словом НАТО. У військовому сенсі – це США. І як зараз виявляється – ще 2 такі героїчні держави, як Велика Британія та Польща. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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