Не очень верю в результат, – Зеленский о переговорах на Припяти

Владимир Зеленский прокомментировал переговоры, которые проходят между Украиной и Россией. Президент Украины объяснил, что он не очень верит в результат.

Владимир Зеленский обосновал это мнение. Это случилось во время вечернего обращения Верховного Главнокомандующего ВСУ.

Заметьте Зеленский обратился к украинцам

Зеленский прокомментировал переговоры на Припяти

Владимир Зеленский пояснил, что Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять.

Президент подчеркнул, что речь шла о встрече без всяких условий.

Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс,

– заявил президент.

В частности президент пояснил, что, пока наши ребята там – президент здесь, глава Офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь.

"Мы все будем защищать наше государство, наши границы", – заверил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Добавил, что должны действовать прагматично, чтобы достичь нашей цели.

А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов,

– подытожил Зеленский.

Добавил также, что речь идет о безусловной защите национальной государственности.



ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала

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