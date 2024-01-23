Не одна угроза, – Игнат объяснил, почему "красная" часть областей Украины
В половине областей Украины посреди дня объявили о воздушной тревоге. Юрий Игнат рассказал, почему "красная" только часть нашего государства.
Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что говорится сразу о трех угрозах. Следует заметить, что тревогу в Украине объявили ориентировочно в 13:20 23 января, пишет 24 Канал.
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Почему "красная" половина Украины
Те тревоги, которые мы сейчас видим – это не одна угроза, а сразу три. Сначала было информирование в 13:15 об угрозе тактической авиации с Юга, затем имеем информацию об угрозе применения баллистического вооружения на Севере и Востоке. Также взлетели самолеты Ту22м3 в районе Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22,
– рассказал Юрий Игнат.
По его словам, ракеты Х-22 – крылатые, однако они атакуют по баллистической траектории. Спикер Воздушных сил ВСУ вспомнил, что именно таких 8 ракет враг запустил во время ночной атаки против 23 января.
В части Украины была тревога
Юрий Игнат также уточнил, по состоянию на 13:36 23 января самолеты в районе Липецка и они летят быстро, то есть могут долететь до рубежей пуска.
Дальность ракеты Х-22 до 600 километров. Еще может быть модернизирована версия Х-32 – еще больше. Поэтому те регионы, которые "красные" – они в зоне досягаемости из рубежа пуска,
– заявил спикер.
Он уточнил, что ракета летит со скоростью 4 тысячи километров в час, а то и больше, поэтому может быть реальная угроза, а может быть перелет на другой аэродром для перебазирования техники.
"Поэтому рисковать не имеем права. Будем сообщать оперативно", – заявил Юрий Игнат.
Россия на рассвете атаковала Украину
- Россия на рассвете атаковала Украину 41 ракетой. Наши военные сбили 21 вражескую воздушную цель. Однако не все долетели до своих целей. В частности, причин несколько – устаревшее оружие, неполадки, вмешательство наших РЭБ.
- Юрий Игнат объяснял, что почему ВСУ сбили 21 из 41 запущенной ракеты. По его словам, Россия атаковала Х-22, С-300/С-400, "Искандер-М". А это все баллистика, которую может сбивать практически только Patriot. Однако наши военные сбили все 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия.
- К сожалению, своей атакой Россия уничтожила подъезд в многоэтажке в Харькове (5 погибших и более 50 пострадавших), ранила 20 человек в Киеве, один получил повреждения и один погиб в Павлограде Днепропетровской области.