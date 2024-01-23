Не одна угроза, – Игнат объяснил, почему "красная" часть областей Украины

В половине областей Украины посреди дня объявили о воздушной тревоге. Юрий Игнат рассказал, почему "красная" только часть нашего государства.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что говорится сразу о трех угрозах. Следует заметить, что тревогу в Украине объявили ориентировочно в 13:20 23 января, пишет 24 Канал.

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Почему "красная" половина Украины

Те тревоги, которые мы сейчас видим – это не одна угроза, а сразу три. Сначала было информирование в 13:15 об угрозе тактической авиации с Юга, затем имеем информацию об угрозе применения баллистического вооружения на Севере и Востоке. Также взлетели самолеты Ту22м3 в районе Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, ракеты Х-22 – крылатые, однако они атакуют по баллистической траектории. Спикер Воздушных сил ВСУ вспомнил, что именно таких 8 ракет враг запустил во время ночной атаки против 23 января.

В части Украины была тревога

Юрий Игнат также уточнил, по состоянию на 13:36 23 января самолеты в районе Липецка и они летят быстро, то есть могут долететь до рубежей пуска.

Дальность ракеты Х-22 до 600 километров. Еще может быть модернизирована версия Х-32 – еще больше. Поэтому те регионы, которые "красные" – они в зоне досягаемости из рубежа пуска,

– заявил спикер.

Он уточнил, что ракета летит со скоростью 4 тысячи километров в час, а то и больше, поэтому может быть реальная угроза, а может быть перелет на другой аэродром для перебазирования техники.

"Поэтому рисковать не имеем права. Будем сообщать оперативно", – заявил Юрий Игнат.

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