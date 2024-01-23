Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що мовиться одразу про три загрози. Варто зауважити, що тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 13:20 23 січня, пише 24 Канал.
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Чому "червона" половина України
Ті тривоги, які ми зараз бачимо – це ж не одна загроза, а одразу три. Спочатку було інформування о 13:15 про загрозу тактичної авіації з Півдня, потім маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння на Півночі та Сході. Також злетіли літаки Ту22м3 в районі Ліпєцька. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22,
– розповів Юрій Ігнат.
За його словами, ракети Х-22 – крилаті, проте вони атакують по балістичній траєкторії. Речник Повітряних сил ЗСУ пригадав, що саме таких 8 ракет ворог запустив під час нічної атаки проти 23 січня.
В частині України була тривога
Юрій Ігнат також уточнив, станом на 13:36 23 січня літаки в районі Ліпєцька і вони летять швидко, тобто можуть долетіти до рубежів пуску.
Дальність ракети Х-22 до 600 кілометрів. Ще може бути модернізована версія Х-32 – ще більше. Тому ті регіони, які "червоні" – вони в зоні досяжності з рубежу пуску,
– заявив речник.
Він уточнив, що ракета летить зі швидкістю 4 тисячі кілометрів на годину, а то й більшою, тому може бути реальна загроза, а може бути переліт на інший аеродром для перебазування техніки.
"Тому ризикувати не маємо права. Будемо повідомляти оперативно", – заявив Юрій Ігнат.
Росія вдосвіта атакувала Україну
- Росія вдосвіта атакувала Україну 41 ракетою. Наші військові збили 21 ворожу повітряну ціль. Проте не всі долетіли до своїх цілей. Зокрема, причин є декілька – застаріла зброя, неполадки, втручання наших РЕБ.
- Юрій Ігнат пояснював, що чому ЗСУ збили 21 з 41 запущеної ракети. За його словами, Росія атакувала Х-22, С-300/С-400, "Іскандер-М". А це все балістика, яку може збивати фактично тільки Patriot. Проте наші військові збили всі 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, які ворог запустив з Каспію.
- На жаль, своєю атакою Росія знищила під'їзд у багатоповерхівці в Харкові (5 загиблих та понад 50 постраждалих), поранила 20 людей у Києві, одна людина зазнала пошкоджень та одна загинула в Павлограді Дніпропетровської області.