Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що мовиться одразу про три загрози. Варто зауважити, що тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 13:20 23 січня, пише 24 Канал.

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Чому "червона" половина України

Ті тривоги, які ми зараз бачимо – це ж не одна загроза, а одразу три. Спочатку було інформування о 13:15 про загрозу тактичної авіації з Півдня, потім маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння на Півночі та Сході. Також злетіли літаки Ту22м3 в районі Ліпєцька. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, ракети Х-22 – крилаті, проте вони атакують по балістичній траєкторії. Речник Повітряних сил ЗСУ пригадав, що саме таких 8 ракет ворог запустив під час нічної атаки проти 23 січня.

В частині України була тривога

Юрій Ігнат також уточнив, станом на 13:36 23 січня літаки в районі Ліпєцька і вони летять швидко, тобто можуть долетіти до рубежів пуску.

Дальність ракети Х-22 до 600 кілометрів. Ще може бути модернізована версія Х-32 – ще більше. Тому ті регіони, які "червоні" – вони в зоні досяжності з рубежу пуску,

– заявив речник.

Він уточнив, що ракета летить зі швидкістю 4 тисячі кілометрів на годину, а то й більшою, тому може бути реальна загроза, а може бути переліт на інший аеродром для перебазування техніки.

"Тому ризикувати не маємо права. Будемо повідомляти оперативно", – заявив Юрій Ігнат.

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