Не от одного Путина зависит запуск ядерного оружия, – Мусиенко

В России заявляли, что могут использовать ядерное оружие, только если будут видеть угрозу существованию страны. Однако специалисты считают, что, несмотря на безумие и маниакальную одержимость Путина Украиной, у исполнителей сохранится здравый смысл.

Дело в том, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

Внимание Отравит всю армию, – Фейгин сказал, решится ли Путин использовать химическое оружие

Как он отметил, что к этому оружию есть специальные допуски, ключи. Есть и отдельные офицеры, выполняющие это решение – запустить ядерное оружие или нет.

Не от одного Путина зависит запуск ядерного оружия,

– подчеркнул Мусиенко.

Следовательно, должно дойти по иерархии непосредственно к тому, кто нажмет финальную кнопку на подводной лодке или на самолете.

"Поэтому, я думаю, в нашу пользу играет и то, что система даст сбой, и они не выполнят этот приказ. Такая вероятность высока, и это нас спасет", – считает специалист.

Интересно посмотреть – можно ли сбить российскую ядерную ракету: смотрите видео