Не отдадим ни одного участка земли, какой цена бы ни была, – Зеленский о войсках РФ на границе

Владимир Зеленский заявил, что на фоне российской агрессии Украина настроена очень решительно. И хотя наша страна надеется решить конфликт только дипломатическим путем, наши бойцы готовы и к другому сценарию развития событий.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга по итогам встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

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Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, поэтому готова решить конфликт дипломатическим путем.

Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни одного участка нашей земли. Мы не отдадим наши территории, Какая бы цена этого дела ни была бы

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил о подготовке перечня того, что именно необходимо для украинской армии.

"У нас подготовлен не только план, но и отдельный лист перечень того, что нужно для нашей армии. Вчера мы решили об увеличении профессиональной армии еще на 100 тысяч в течение 2 – 3 лет, я считаю, что мы это сделаем быстрее, увеличим нашу профессиональную контрактную армию", – отметил Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что вопрос сдерживания России от дальнейшей агрессии на уровне дипломатических шагов является важным.

Это очень важные и понятные шаги. Это вопрос именно сдерживания. Кроме дипломатических шагов, которые проводим не только мы, но и лидеры европейских государств,

– добавил президент.

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Заметим, что на фоне российской агрессии многие страны мира выразили поддержку Украине. В то же время эта поддержка не ограничивается только словами – многие партнеры передают нашим военным технику.

Какие страны поддерживают Украину

Эстония передала Украине оборонительное вооружение. В частности речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.

18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.

В Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Чехия заявила о готовности передать украинским бойцам военную помощь. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, которые направлены на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь ВСУ.

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