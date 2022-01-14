Не ожидали прорывов, – Госдеп США прокомментировал переговоры с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы к диалогу с Кремлем. Заверил также, что этот процесс зависит от Владимира Путина.

Комментируя заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о "неудачных" переговорах, Блинкен заявил, что США "не ожидали прорывов". Об этом политик заявил в интервью американской радиостанции.

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Блинкен заявил, что Штаты готовы к новым переговорам с Кремлем

Энтони Блинкен заявил, что Штаты поделились с россиянами глубоким беспокойством в связи с действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком понимании.

Они (говорится о России – 24 канал) поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами,

– рассказал Блинкен.

Госсекретарь отказался оценивать возможность российского вторжения в Украину. Политик заявил: "Президент Путин прекрасно владеет искусством не давать окончательного ответа на переговорах с соперниками".

По словам Блинкена, Штаты предоставили Москве два варианта действий:

путь дипломатии и диалога;

или же конфронтации и агрессии.

Политик снова вспомнил, что последний вариант будет иметь для России "серьезные последствия". В частности Блинкен заверил, что они собрали очень сильную коалицию стран в Европе и за ее пределами через Большую семерку, чтобы отреагировать и повлиять на расчеты президента Путина и на выбор, который он сделает.

Зато госсекретарь США пояснил, что если Россия примет решение выйти из переговорного процесса, то по его мнению, это будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, "никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии".

Также Энтони Блинкен вспомнил, что Кремль выдвинул "максималистские и невыполнимые требования" и вынес на обсуждение иные вопросы, которые могут стать основой для конструктивного разговора и дипломатии.

"Теперь мы увидим, действительно ли они серьезно настроены в отношении дипломатии и диалога, или все это было просто уловками, и их намерения иные. И, как я уже говорил, мы готовы к любому варианту развития событий", – подытожил Блинкен.

Коротко о переговорах Запада с Россией

10 января состоялись переговоры между США и Кремлем. Впоследствии 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – на базе ОБСЕ. В частности они касались так называемых "гарантий безопасности", выдвинутых Москвой в отношении Альянса. В частности речь шла о нерасширении НАТО в Восточной Европе, а именно – гарантий невступления Украины. А также – концентрации российских войск у границы с Украиной.

Переговоры не имели конкретных результатов. В частности заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже принял решение о вступлении Украины и Грузии. Это случилось еще в 2008 году, однако не устанавливали сроков.

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