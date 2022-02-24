Не паникуйте: вероятность умереть в ДТП больше, чем от вторжения, – МВД

В Министерстве внутренних дел призвали украинцев не паниковать. Там подчеркнули, что вероятность умереть в ДТП больше, чем в результате вторжения России.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что после начала атаки России на Украину многие жители Киева хотят уехать из города, чтобы защитить свои семьи.

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МВД просит украинцев сохранять порядок на улицах

Геращенко отметил, что на выездах из Киева образовались огромные пробки.

Просим соблюдать правила стихийного дорожного движения. Поскольку вероятность умереть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения,

– заявил советник министра.

Он также призвал участников ДТП без жертв и травм обменяться номерами телефонов и не создавать препятствия на дороге для тех, кто хочет проехать.

"Патрульная полиция не поедет на регистрацию аварии без пострадавших", – сообщил Геращенко. Он попросил воспринимать это с пониманием. Так как у полиции теперь есть более важные дела, чем обеспечивать порядок на улицах городов.