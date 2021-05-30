Не "Партия регионов 2.0": Колесников рассказал детали о своей будущей политсиле

Бывший нардеп от "Партии регионов" Борис Колесников заявил, что создает новую социал-консервативную политсилу. Туда преимущественно войдут молодые люди.

По словам Колесникова, партия идеологическая, центристская и будет построена на социал-консерватизме. Экс-регионал рассказал, что собрал команду единомышленников.

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Колесников говорит, что это не "Партия регионов 2.0"

Политик отрицал создание "Партии регионов 2.0" или "Партии юго-востока", потому что утверждает, что политсила не будет иметь региональной привязки.

В нашей команде – люди из Луцка, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей, в том числе Центральной Украины,

– сказал Колесников.

Политик отметил, что это будет общенациональная партия, которая "включает лучших специалистов, имеющих положительный бэкграунд в своей отрасли". Он рассказал, что пригласил в команду молодых ребят из Западной Украины, создавших фермерские хозяйства, которые экспортируют свою продукцию в Польшу. Также в партию будет входить ведущий авиаконструктор в области авиации и космонавтики.

Когда появится партия

Колесников отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в сроки. Однако в ближайшее время обещает все рассказать.

Что этому предшествовало