Не планирую ничего скрывать, – Трухин впервые прокомментировал ДТП
Источник:Интерфакс-Украина
"Слуга народа" Александр Трухин впервые прокомментировал скандальное ДТП, участником которого он стал. Политик заявил, что максимально содействует полиции в расследовании.
Трухин находится на лечении
Нардеп заверил, что предоставил правоохранителям всю необходимую информацию. Более того, после ДТП он якобы сразу рассказал обо всем однопартийцам.
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Я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,
– рассказал политик.
По его словам, все причастные к ДТП водители прошли тест на драгере. Ни у одного из них уровень алкоголя в организме не превышал норму.
Нардеп не общается с другими пострадавшими
"Слуга народа" поблагодарил всех очевидцев ДТП, которые ему помогали. Он рассказал, что никто из участников аварии не получил серьезных травм. Политик не поддерживает с ними связь, однако готов при необходимости оказать им "любую помощь и поддержку".
Трухин добавил, что находится на амбулаторном лечении и в ближайшее время не готов к публичности.
"Наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках", – сказал политик.
Что известно о ДТП с участием нардепа
- 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. По данным СМИ, его вызвал Трухин.
- В результате аварии пострадали 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
- Полиция прокомментировала ДТП лишь через неделю. Правоохранители заявили, что передали материалы в Государственное бюро расследований, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Глава партии "слуг" Александр Корниенко заявил, что виделся с Трухиным 28 августа. Однако об аварии тот якобы ничего не говорил.