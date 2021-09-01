Не планирую ничего скрывать, – Трухин впервые прокомментировал ДТП

"Слуга народа" Александр Трухин впервые прокомментировал скандальное ДТП, участником которого он стал. Политик заявил, что максимально содействует полиции в расследовании.

Трухин находится на лечении

Нардеп заверил, что предоставил правоохранителям всю необходимую информацию. Более того, после ДТП он якобы сразу рассказал обо всем однопартийцам.

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Я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,

– рассказал политик.

По его словам, все причастные к ДТП водители прошли тест на драгере. Ни у одного из них уровень алкоголя в организме не превышал норму.

Нардеп не общается с другими пострадавшими

"Слуга народа" поблагодарил всех очевидцев ДТП, которые ему помогали. Он рассказал, что никто из участников аварии не получил серьезных травм. Политик не поддерживает с ними связь, однако готов при необходимости оказать им "любую помощь и поддержку".

Трухин добавил, что находится на амбулаторном лечении и в ближайшее время не готов к публичности.

"Наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках", – сказал политик.

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