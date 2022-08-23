Не планирую никуда переводить, мы работаем в одной команде – Зеленский о Залужном

Президент Владимир Зеленский развеял слухи, будто главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют куда-то переводить. Он будет работать на месте.

Зеленский отметил, что работают в одной команде, сообщает 24 канал.

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Не планирую переводить никуда Залужного. Работаем в команде,

– отметил президент.

Зеленского спросили, как он оценивает работу Залужного. Президент ответил: "держимся, а после победы будет самая высокая оценка".

Что этому предшествовало

В СМИ распространялись нарративы о мифическом конфликте между Генеральным штабом ВСУ, Офисом Президента и Министерством обороны. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла эти слухи.

Она объяснила цель врага – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и разделить общество.

Маляр посоветовала в таких месседжах обращать внимание на неопределенность и неоднозначность источника типа "неназванное лицо из Офиса Президента" или "наш источник в Министерстве обороны", а также на кричащие заголовки.

Напомним, в начале августа СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, расшатывавшую ситуацию в Украине. В частности, распространяли контент о якобы конфликте между руководством ОП и Залужным. При этом делали это якобы по заказу одной из политсил. Вероятно, говорится о "Европейской солидарности", хотя в партии это отрицают.

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