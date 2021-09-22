Не планирую уходить в отставку, но готов к такому решению Рады, – Разумков о работе нардепом

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что готов к отставке, если такое решение примут его коллеги по парламенту. Однако сам покидать пост глава Верховной Рады не собирается.

Об этом спикер, который сейчас находится на изоляции из-за коронавируса, рассказал в интервью одному из украинских телеканалов. Политик подчеркнул, что о возможности его отставки говорят давно, однако сейчас эти разговоры участились.

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Разумков самостоятельно уходить в отставку не собирается

Сам глава парламента уходить с должности не собирается и говорит, что такое решение должны принять парламентарии. Для этого им необходимо 226 голосов, а чтобы инициировать – 150 подписей.

Я буду работать главой Верховной Рады до того времени, как она мне поручит. Если решат меня уволить коллеги, то это не является проблемой. Свою работу буду выполнять максимально эффективно и стоять на страже закона,

– отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что не позволит манипулировать регламентом, который, мол, кому-то мешает. Что касается своей карьеры после вероятной отставки, то Разумков говорит, что будет работать в сессионном зале нардепом.

Оппозиция выступает против отставки Разумкова

Отметим, что ранее в кулуарах Верховной Рады представители всех оппозиционных фракций высказались против возможной отставки Разумкова. В политсилах говорят, что спикер соблюдает регламент и дает возможность отстоять хотя бы минимальную независимость парламента.

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