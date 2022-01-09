Не политические вопросы: казахи назвали основную причину протестов

В Казахстане люди протестуют не впервые, и в начале 2022 года события стали очень жестокими. Изначально люди вышли на улицы из-за высокой цены на газ. Однако на самом деле недовольство общества – в большей проблеме.

Central Asian Affairs опросили 500 человек. Как показало исследование, 223 человека самой весомой причиной назвали бедность (средства к существованию).

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Средства к существованию определяются как протесты, связанные с благосостоянием, коммунальными услугами, трудом и доходами.

Другие причины

Многие люди могли думать, что проблема именно в политических вопросах. Но на самом деле это второстепенный фактор. За этот пункт проголосовали 147 человек.

Также 41 человек проголосовал за проблему окружающей среды. Меньше всего людей беспокоят действия властей по вопросу здоровья.



Причина протестов в Казахстане / Источник: Central Asian Affairs / Инфографика "Радио Свободы"

Протесты в Казахстане: главное

Массовые акции вспыхнули еще 3 января из-за поднятия цен на газ.

Власть выполнила требования, но общество уже было не остановить – начались столкновения.

Количество задержанных в стране скоро превысит 6 тысяч человек. Есть также почти 200 погибших. Среди них – дети.

Сумма ущерба от протестов в Казахстане выросла до 212 миллионов долларов.

Россия направила своих военных в Казахстан.

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