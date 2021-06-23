Не полная картина, – Коболев о пленках Bihus.Info

Андрей Коболев заявил, что одобряет решение журналистов рассказать обществу о том, что происходило в 2014 году. Однако опубликованные "пленки Медведчука" – фрагментарные.
Переговорная группа о пленках Bihus.Info
Журналисты сами признают, что пленки не показывают полную картину происходившего. Об этом бывший председатель правления "Нафтогаза" рассказал в интервью.
Читайте также Контроль над трубой и обмен пленными: как Порошенко комментировал публикации "пленок Медведчука"
Коболев, Лана Зеркаль и Игорь Диденко в то время были членами переговорной группы по поставкам газа. В интервью они рассказали, как все происходило на самом деле.
Запись показывает интерпретацию событий. Мы же хотим рассказать о том, что и как было. Не всегда по записям можно хорошо воспроизвести происходящее. А у нас была своя переговорная тактика, которую не знал никто,
– сказала Зеркаль.
Роль Порошенко в газовых переговорах
Диденко вспомнил, как через неделю после инаугурации пятого президента Петра Порошенко, в Киеве происходили переговоры по газу. Тогда украинская сторона настаивала на прямых отношениях "Нафтогаза" и "Газпрома", однако россияне выступали за межправительственные соглашения, которые Украине ничего не гарантировали.
Тогда председатель правления российского предприятия Алексей Миллер и посол России Михаил Зурабов пошли в кабинет Порошенко. В то время переговорная группа сидела в кабинете премьера Арсения Яценюка и ждала исход разговора.
Звонит прямой телефон от президента и он говорит: "Ну, они у меня были. Намеки на "Росукрэнерго-2" звучали, однако мы будем идти только к прямым отношениям. Только". Тогда мы выдохнули,
– вспомнил Диденко.
Главное о "пленках Медведчука"
- Переговоры в октябре 2014 года за так называемый "зимний газовый пакет" официально велись в Брюсселе между "Нафтогазом", "Газпромом" и министерством энергетики Украины и России. Однако из пленок стало известно, что к переговорам был привлечен и Виктор Медведчук.
- Украинская сторона выдвигала "неудобные" для России условия газового контракта, которые грозили Москве проигрышем в судебных делах против Украины. Россияне через Медведчука якобы просили напомнить Порошенко, что с ним договаривались об обратном".
- Уже на следующий день на записях Медведчук смеялся над тем, что "Украина согласилась на гарантии, которые ей по сути ничего не гарантировали".