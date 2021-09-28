Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз попытался оправдать действия Будапешта. О причинах заключения газового контракта с Кремлем он рассказал во время заседания ПАСЕ.

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Венгрия не получила бы газ зимой

Министр иностранных дел Венгрии напомнил, что 30 сентября заканчивается действие контракта с "Газпромом", который стороны подписали еще в 1996 году.

Обратите внимание! Сейчас Венгрия покрывает свои энергетические потребности, используя российский газ. Страна получает топливо по трубопроводу через территорию Украины.

Как отметил Сийярто, без нового контракта Венгрия не получит газ зимой. Он также заверил, что якобы не понимает претензии Украины.

Как контракт Венгрии и России вредит Украине

27 сентября венгерская энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года. Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.

Согласно контракту, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год:

3,5 миллиарда кубометров через Сербию (по газопроводу Турецкий поток);

1 миллиард кубометров через Австрию.

Из-за этого соглашения Украина может терять ежегодно миллионы долларов.

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Ранее Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" Сийярто считает выгодной.