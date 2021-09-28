Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз попытался оправдать действия Будапешта. О причинах заключения газового контракта с Кремлем он рассказал во время заседания ПАСЕ.
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Венгрия не получила бы газ зимой
Министр иностранных дел Венгрии напомнил, что 30 сентября заканчивается действие контракта с "Газпромом", который стороны подписали еще в 1996 году.
Как отметил Сийярто, без нового контракта Венгрия не получит газ зимой. Он также заверил, что якобы не понимает претензии Украины.
Как контракт Венгрии и России вредит Украине
27 сентября венгерская энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года. Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.
Согласно контракту, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год:
- 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (по газопроводу Турецкий поток);
- 1 миллиард кубометров через Австрию.
Из-за этого соглашения Украина может терять ежегодно миллионы долларов.
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Ранее Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" Сийярто считает выгодной.