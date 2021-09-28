Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове спробував виправдати дії Будапешту. Про причини укладання газового контракту з Кремлем він розповів під час засідання ПАРЄ.

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Угорщина не отримала б газ взимку

Міністр закордонних справ Угорщини нагадав, що 30 вересня закінчується дія контракту з "Газпромом", який сторони підписали ще у 1996 році.

Зверніть увагу! Наразі Угорщина покриває свої енергетичні потреби, використовуючи російський газ. Країна отримує паливо по трубопроводу через територію України.

Як зазначив Сіярто, без нового контракту Угорщина не отримає газ взимку. Він також запевнив, що нібито не розуміє претензії України.

Як контракт Угорщини та Росії шкодить Україні

27 вересня угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року. Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:

3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);

1 мільярд кубометрів через Австрію.

Через цю угоду Україна може втрачати щороку мільйони доларів.

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Раніше Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" Сіярто вважає вигідною.