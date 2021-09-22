Было жутко, – Шефир впервые прокомментировал покушение на себя
Источник:24 канал
Помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир впервые отреагировал на обстрел своего автомобиля. Он убежден, что цель покушения заключалась в запугивании высшего эшелона власти.
Шефир выступил во время брифинга главы МВД Дениса Монастырского. Он рассказал, что "было жутко".
Важно Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского
Раненый водитель не остановился
По словам помощника Зеленского, раненный водитель поехал дальше. Пришлось ускориться.
"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали... Вдруг услышали выстрелы. Водитель – молодец", – сказал Шефир.
Затем Шефир позвонил в полицию и министру внутренних дел. А "скорая" забрала водителя.
Хотели запугать власть
Политик отметил, что слышал "идиотские" версии о нападении. Он отметил, что никаких конфликтов в команде нет.
Все, что могу сказать о своем мнении. Покушение совершили с целью запугивания высшего эшелона власти,
– сказал Шефир.
Однако, по его словам, Зеленского не запугаешь.
Шефир прокомментировал покушение, смотрите видео:
Обстрел авто Шефира: что известно
- Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского. Они выпустили более 10 пуль по авто.
- Ранили водителя, его уже прооперировали.
- Как рассказал СМИ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем. Однако государственной охраной он не пользовался. По словам Арахамии, машину ждала засада возле леса.
- Полиция ищет нападавших. Открыли дело о покушении на жизнь.
- На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США. Политик подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ же будет сильным. После выступления на Генассамблее ООН Зеленский вернется в Киев.
На Киевщине обстреляли авто Шефира, смотрите видео: