Не понравились законы: Путин обвинил Украину в нарушении минских договоренностей
Источник:24 канал
Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства-агрессора обвинил Украину в якобы принятии законов, противоречащих минским договоренностям.
Путин сказал, что Меркель сделала много для разрешения конфликта на Донбассе. Политик цинично заявил, что добиться мира не удалось.
Кстати Меркель встретилась с Путиным в Москве: говорили об Украине и Афганистане
Политики говорили о напряженности на линии соприкосновения. По словам Путина, обстрелы населенных пунктов на Донбассе ведут ежедневно.
Заметим, что огонь открывают именно российские наемники. Например, 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. Тогда погиб местный житель.
В чем Путин обвиняет Украину
Путин заявил, что его беспокоят украинские законы, которые якобы противоречат минским соглашениям.
Создается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного решения этой ситуации,
– утверждает президент страны-агрессора.
В конце Путин попросил Меркель повлиять на Украину во время визита в Киев.
Добавим, канцлер посетит столицу Украины 22 августа.
Как прошла встреча Меркель и Путина
- Политики встретились в Москве 20 августа. Говорили об Украине, Афганистане, "Северном потоке-2", оппозиционере Алексее Навальном и прочем. И Меркель, и Путин назвали свой диалог конструктивным.
- Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года. Также политик в очередной раз отметила поддержку территориальной целостности нашего государства.
- Канцлер призналась, что у них с Путиным есть разногласия в позициях. Однако политики намерены продолжать контактировать.