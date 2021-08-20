Не понравились законы: Путин обвинил Украину в нарушении минских договоренностей

Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства-агрессора обвинил Украину в якобы принятии законов, противоречащих минским договоренностям.

Путин сказал, что Меркель сделала много для разрешения конфликта на Донбассе. Политик цинично заявил, что добиться мира не удалось.

Кстати Меркель встретилась с Путиным в Москве: говорили об Украине и Афганистане

Политики говорили о напряженности на линии соприкосновения. По словам Путина, обстрелы населенных пунктов на Донбассе ведут ежедневно.

Заметим, что огонь открывают именно российские наемники. Например, 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. Тогда погиб местный житель.

В чем Путин обвиняет Украину

Путин заявил, что его беспокоят украинские законы, которые якобы противоречат минским соглашениям.

Создается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного решения этой ситуации,

– утверждает президент страны-агрессора.

В конце Путин попросил Меркель повлиять на Украину во время визита в Киев.

Добавим, канцлер посетит столицу Украины 22 августа.

Как прошла встреча Меркель и Путина