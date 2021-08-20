Путін сказав, що Меркель зробила багато для вирішення конфлікту на Донбасі. Політик цинічно заявив, що домогтися миру не вдалось.
До речі Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан
Політики говорили про напруженість на лінії зіткнення. За словами Путіна, обстріли населених пунктів на Донбасі ведуть щодня.
Зауважимо, що вогонь відкривають саме російські найманці. Наприклад, 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки у Новоселівці-2. Тоді загинув місцевий житель.
У чому Путін звинувачує Україну
Путін заявив, що його турбують українські закони, які начебто суперечать мінським угодам.
Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення цієї ситуації,
– стверджує президент країни-агресора.
Насамкінець Путін попросив Меркель вплинути на Україну під час візиту до Києва.
Додамо, канцлерка відвідає столицю України 22 серпня.
Як пройшла зустріч Меркель та Путіна
- Політики зустрілись у Москві 20 серпня. Говорили про Україну, Афганістан, "Північний потік-2", опозиціонера Олексія Навального тощо. І Меркель, і Путін назвали свій діалог конструктивним.
- Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року. Також політикиня вкотре наголосила на підтримці територіальної цілісності нашої держави.
- Канцлерка зізналась, що у них з Путіним є розбіжності у позиціях. Однак політики мають намір продовжувати контактувати.