Не повлияет на ситуацию внутри страны, – Зеленский о подозрении Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в госизмене, которое получил его предшественник Петр Порошенко. По словам главы государства, это никак не повлияет на внутриполитическую ситуацию.

По словам Владимира Зеленского, подозрение в госизмене, которое получил Петр Порошенко, не дестабилизирует политическую ситуацию в Украине. Однако глава государства убежден, что это сможет сделать сам пятый президент.

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Влияют на внутреннюю ситуацию финансовые группы

Владимир Зеленский заявил, что на внутреннюю ситуацию в Украине больше влияют финансовые группы. Однако одним из их представителей, по словам главы государства, является Петр Порошенко.

Я не думаю, что это (подозрение Порошенко – 24 канал) как-то будет влиять на ситуацию внутри нашей страны. На нее, как правило, влияют финансовые группы,

– заявил Зеленский.

По словам президента Зеленского, финансовые группы организуют проплаченные митинги и свозят людей из разных областей. В то же время глава государства убежден, что в этом случае Петр Порошенко не будет иметь поддержку общественности, поскольку его подозревают в торговле с боевиками на Донбассе.

Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что финансовых групп в Украине не так уж и много, поэтому дестабилизировать ситуацию в стране им не удастся.

Подозрение Порошенко в госизмене: главное

20 декабря 2021 года пятом президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене, однако ее не подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

В команде Петра Порошенко заявили, что дело является полностью сфабрикованным, в то же время в СБУ заверили, что имеют достаточно доказательств против политика.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Далее по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину из оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, в ГБР добавили, что Порошенко мог быть участником сговора с высшим российским руководством.

Сейчас Порошенко находится заграницей – в Польше. Там, по его словам, у него запланированы встречи. В своем видеообращении пятый президент заявил, что не явится на допрос в ГБР.

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