Не повод для шуток и злорадства, жаль людей, – Аваков о наводнении в оккупированном Крыму

В Крыму несколько дней бушует непогода – полуостров страдает от затопления. Арсен Аваков заявил, что это не повод для шуток и злорадства, ведь ему жаль людей.

Соответствующее заявление глава МВД обнародовал на своей странице в телеграме. Он также упомянул, что люди в тяжелой ситуации.

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Аваков заявил, что ему жаль людей в Крыму

Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении,

– заявил Аваков.

Он считает, что "Аксенов и другие путиноиды пройдут", зато "жаль наш красавец Крым, жаль людей".

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Секретарь СНБО обратил внимание на то, что Крым в течение длительного времени просил воды. Зато "сегодня там столько воды, что они даже не знают, что с ней делать".

"И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – пояснил чиновник.