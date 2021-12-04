Не принимаю ничьих "красных линий", – Байден отреагировал на заявление Путина
Источник:CNBC
Владимир Путин заявил, что ему не нравится идея расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины. В ответ Джо Байден отметил, что не принимает ничьих "красных линий".
Американский президент прокомментировал высказывания российского о расширении отношений Украины и Альянса.
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Байден ответил Путину на слова о "красной линии"
Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий",
– подчеркнул Байден.
Такое же заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заверил, что НАТО не намерен применять агрессию по отношению к России, поскольку является оборонным Альянсом.
Высказывания Путина о НАТО и Украине и реакция на них
- На днях глава Кремля сказал, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин не назвал конкретных стран, однако понятно, что его слова касались, прежде всего, Украины и Грузии.
- Президент России добавил, что Москва "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО продолжит расширяться.
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