Не работают "Новая почта", терминалы и Дія: произошел масштабный сбой
- 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой электронных сервисов, не работают терминалы, "Новая почта", Дія, и некоторые банковские приложения.
- Причина сбоя связана с техническими сложностями у подрядчика и обновлениями в центре обработки данных; восстановление работы ожидается в ближайшее время.
С самого утра 26 апреля украинцы жалуются на масштабный сбой. Не работают терминалы, приложение "Новая почта" и Дія.
Заметим, что сбой произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных. Когда именно полностью восстановят работу сервисов – пока неизвестно, передает 24 Канал.
Смотрите также В Укрзализныце рассказали, была ли утечка данных о пассажирах и грузах во время кибератаки
Что известно о масштабном сбое в Украине
Утром 26 апреля украинцы начали массово жаловаться на сбой в работе терминалов: нельзя рассчитаться карточкой ни в магазине, ни в метро. Кроме того, не работают Google и Apple Pay.
Также наблюдаются проблемы с пополнением карты и безналичной оплатой в такси. Кроме того, есть сбой в приложениях Дія и "Новая Почта".
Дія не работает / Скриншот
Украинцы также жалуются, что отказываются работать некоторые банковские приложения.
Какова причина масштабного сбоя
В пресс-службе "Новой Почты" действительно подтвердили, что сервисы компании временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.
Это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00,
– отметили в компании.
Там добавили, что об обновлении информации будут сообщать дополнительно.
В то же время нардеп Александр Федиенко заявил, что лучше с собой иметь бумажный вариант документов.
"Не знаю, что случилось, но судя по тому что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", – написал нардеп.
Впоследствии в Дії рассказали, что технический сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.
Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что уже вскоре документы и услуги "снова будут под рукой". В компании также извинились за временные неудобства и поблагодарили за понимание.