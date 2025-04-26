Не работают "Новая почта", терминалы и Дія: произошел масштабный сбой

С самого утра 26 апреля украинцы жалуются на масштабный сбой. Не работают терминалы, приложение "Новая почта" и Дія.

Заметим, что сбой произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных. Когда именно полностью восстановят работу сервисов – пока неизвестно, передает 24 Канал.

Смотрите также В Укрзализныце рассказали, была ли утечка данных о пассажирах и грузах во время кибератаки

Что известно о масштабном сбое в Украине

Утром 26 апреля украинцы начали массово жаловаться на сбой в работе терминалов: нельзя рассчитаться карточкой ни в магазине, ни в метро. Кроме того, не работают Google и Apple Pay.

Также наблюдаются проблемы с пополнением карты и безналичной оплатой в такси. Кроме того, есть сбой в приложениях Дія и "Новая Почта".

Дія не работает / Скриншот

Украинцы также жалуются, что отказываются работать некоторые банковские приложения.

Какова причина масштабного сбоя

В пресс-службе "Новой Почты" действительно подтвердили, что сервисы компании временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

Это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00,

– отметили в компании.

Там добавили, что об обновлении информации будут сообщать дополнительно.

В то же время нардеп Александр Федиенко заявил, что лучше с собой иметь бумажный вариант документов.

"Не знаю, что случилось, но судя по тому что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", – написал нардеп.

Впоследствии в Дії рассказали, что технический сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что уже вскоре документы и услуги "снова будут под рукой". В компании также извинились за временные неудобства и поблагодарили за понимание.