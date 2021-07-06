Почему "упали" сайты главных ведомств Украины: что говорят в Офисе Президента
Источник:24 канал
Веб-страницы Офиса Президента, НАБУ, СБУ и других важных структур "лежали" в течение более часа. Пока одни сайты госструктур исправно работали, на другие вообще не было доступа.
Перейти на страницы сайтов ведомств нельзя было из-за аварийного технического сбоя. Такую информацию 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.
Как это было Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано
Причина "падения" сайтов госструктур
В соцсетях предполагали, что причиной неполадок была хакерская атака. Впрочем, в Офисе Президента это не подтверждают.
Во второй половине дня, произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины,
– рассказали в ОП 24 каналу.
Работу информационных ресурсов быстро возобновили – специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.
Какие сайты не работали
Отметим, что "упала" только часть сайтов официальных ведомств. Более часа перейти на 6 сайтов было невозможно, они не загружались:
- Офиса Президента;
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро,
- Государственной службы специальной связи и защиты,
- Государственного бюро расследований,
- Службы внешней разведки.
В то же время сайты Министерства обороны, Кабинета Министров, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и Нацполиции исправно работали.
В конце концов, после часового перерыва, все сайты заработали.
"Падение" сайтов государственных ведомств: предыдущие случаи
- Сайт Службы безопасности Украины временно не работал 18 февраля 2021 года.
- Впрочем, тогда неполадки заключались в мощной DDOS-атаке на фоне резонансных решений. Именно тогда о подозрении объявили пропагандисту Анатолию Шарию.
- В конце марта в течение нескольких суток были сбои в работе сайта Конституционного Суда. Тогда также было резонансное основание: это случилось после указов Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.