Об этом рассказал экспосол США в России Майкл Макфол в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он заверил, что больше всего президент России боится украинской демократии.

К теме Впервые с момента нападения на Украину Путина поддерживает менее трети россиян

"Самое главное, Путин не переживает за расширение НАТО. Это не угроза для России. Угроза для Путина – это украинская демократия. Это самое главное для него", – сказал Макфол.

Он считает, что самые главные шаги, которые могут сделать Соединенные Штаты Америки со своей стороны – обеспечить и консолидировать демократию в Украине.

США, конечно, не будут воевать на стороне Украины в случае наступления России. Однако могут помочь политическими шагами.

Майкл Макфол в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО