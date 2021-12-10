Про це розповів експосол США в Росії Майкл Макфол в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він запевнив, що найбільше президент Росії боїться української демократії.
До теми Вперше з моменту нападу на Україну Путіна підтримує менш як третина росіян
"Найголовніше, Путін не переживає за розширення НАТО. Це не загроза для Росії. Загроза для Путіна – це українська демократія. Це найголовніше для нього", – сказав Макфол.
Він вважає, що найголовніші кроки, які можуть зробити Сполучені Штати Америки зі свого боку – забезпечити та консолідувати демократію в Україні.
США, звісно, не воюватимуть на боці Україні у разі наступу Росії. Однак може допомогти політичними кроками.
Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Росія не хоче, аби Україна вступала у НАТО
- Путін заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що Альянс не розширюватимуть на Схід – аби не допустити членства України.
- У Росії також запевнили, що вживатимуть контрзаходи, якщо Україна вступить у НАТО.
- Також Кремль стурбований тим, що в Україні можуть розмістити військові підрозділи НАТО. Через це навіть погрожують.