Не расслабляемся – прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра, – Зеленский

Завтра, 14 октября, Украина будет традиционно отмечать День защитников и защитниц нашей страны. К сожалению, враг коварен, так что в этот день возможны провокации.

Об этом украинский лидер заявил в своем традиционном вечернем обращении.

Важно Этого недостаточно, – Зеленский озвучил, сколько систем ПВО имеет Украина

Владимир Зеленский напомнил, что завтра, 14 октября, все мы будем отмечать один из самых важных наших дней – Покрова, День защитников и защитниц Украины.

Праздник всех наших воинов – от древности до сегодня, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников.

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Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину, – подчеркнул Зеленский.

В то же время он призвал не расслабляться, бить по врагу и соблюдать правила безопасности. Президент настоял на важности прислушиваться и реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно 14 октября.

Массированный ракетный обстрел Украины

10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты. Украинским ПВО удалось обезвредить 43 из них. Страна-агрессор била по гражданской и критической инфраструктуре нашего государства, в частности по энергетическим объектам, в результате чего в ряде населенных пунктов временно исчезла электроэнергия.

Однако на этом РФ не остановилась. 11 октября Россия запустила по Украине еще почти 30 ракет, 21 из них удалось уничтожить Воздушным силам ВСУ. В результате атаки 11 октября пострадал один человек во Львовской области. В то же время 30% города остались без света, также иногда возникли проблемы с водоснабжением.

В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома. В Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО.