Не рассматриваем, что Европе чего-то не будет хватать, чтобы наказать преступников, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 4 апреля Бучу, где россияне массово убивали украинцев. Он заявил, что будет давить на мир, чтобы наказать оккупантов.

Зеленский отметил, что Украине не нужны долгие суды. Здесь стоит вопрос об утраченных человеческих жизнях.

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"Мы даже не можем рассматривать возможность, что чего-то не будет хватать Европе или миру, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такой вариант. Это не ситуация с теми или иными альянсами, это о жизни и о том, что люди убиты, замучены", – сказал Зеленский.

Люди найдут способ мести

По словам президента, есть чрезвычайно много доказательств против россиян. Поэтому Украина будет публично давить, чтобы наказать убийц и палачей.

Мы не будем делать пауз, чтобы найти всех преступников. Это на пользу цивилизации, потому что когда мы не найдем цивилизованный выход, то люди найдут нецивилизованный,

– сказал Зеленский.

Президент Украины в Буче: смотрите видео