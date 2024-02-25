"Не решены некоторые вопросы": Зеленский объяснил необходимость нового закона о мобилизации
Закон Украины о мобилизации был принят до войны. Он не соответствует реалиям, поэтому страна нуждается в новом законопроекте.
Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Президент добавил, что изменений в вопросе мобилизации хотят не только в руководстве, но и военные, передает 24 Канал.
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Зеленский объяснил потребность в новом законе о мобилизации
С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Впрочем, по словам Зеленского, действующее законодательство не соответствует реалиям, ведь его заключали до войны.
Изменения связаны с тем, что не решены некоторые вопросы, такие как вопрос срочников, ротаций, усовершенствованных отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировок. Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и в основном не соответствует реалиям войны,
– объяснил Зеленский.
Президент также отметил, что очень важно проанализировать, где часть людей, которая была мобилизована и призвана на службу, но не была на фронте. Этот вопрос, как заметил Зеленский, также необходимо решить.
Когда могут рассмотреть законопроект о мобилизации
- Новый законопроект о мобилизации Верховная Рада приняла в первом чтении еще 7 февраля 2024 года. После голосования документ отправили на доработку.
- До 21 февраля 2024 года в текст законопроекта вносили правки. Как сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что к законопроекту о мобилизации подали более 4000 поправок – 3776 поправок в электронном формате и еще примерно 500 поправок – вручную.
- Сейчас профильный комитет продолжает рассматривать все правки. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение парламента тогда, когда все правки будут рассмотрены.
- К слову, нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что, предварительно, законопроект во втором чтении могут рассмотреть 6 марта.