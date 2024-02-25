"Не решены некоторые вопросы": Зеленский объяснил необходимость нового закона о мобилизации

Закон Украины о мобилизации был принят до войны. Он не соответствует реалиям, поэтому страна нуждается в новом законопроекте.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Президент добавил, что изменений в вопросе мобилизации хотят не только в руководстве, но и военные, передает 24 Канал.

Смотрите также "Справедливая мобилизация": в профильном комитете объяснили, что она предусматривает

Зеленский объяснил потребность в новом законе о мобилизации

С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Впрочем, по словам Зеленского, действующее законодательство не соответствует реалиям, ведь его заключали до войны.

Изменения связаны с тем, что не решены некоторые вопросы, такие как вопрос срочников, ротаций, усовершенствованных отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировок. Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и в основном не соответствует реалиям войны,

– объяснил Зеленский.

Президент также отметил, что очень важно проанализировать, где часть людей, которая была мобилизована и призвана на службу, но не была на фронте. Этот вопрос, как заметил Зеленский, также необходимо решить.

Когда могут рассмотреть законопроект о мобилизации