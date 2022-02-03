Не роковой удар, – российский экономист о новых санкциях Кремлю
Международные партнеры готовы вводить против России новые усиленные санкции. Однако никто не даст однозначный ответ, введут ли их.
Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, это действительно серьезные удары по российской экономике, хоть и не фатальные.
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"Если эти санкции ведут, то российская экономика действительно получит серьезный удар. Не роковой, но серьезный", – подчеркнул Иноземцев и добавил, что даже без санкций экономика России рискует получить очень большие потери, потому что страна станет центром "мирового зла".
Иноземцев: Не верю в ведение санкций
Экономист из России отметил, что санкции будут гораздо серьезнее, чем в 2014 или 2016 годах. Однако не факт, что их все же ведут.
Я не очень верю в возможность введения таких санкций,
– подчеркнул он.
По мнению Иноземцева, если Россия вторгнется в Украину силами 100-тысячной армии, то тогда санкции безусловно ведут. Однако если полномасштабного наступления не произойдет, то введение санкций имеет крайне проблематичный вид.
Была петиция крупного американского бизнеса к Белому дому, что в случае конфликта часть санкций надо смягчить. Германия будет против. Думаю, что Эммануэль Макрон не счастлив от перспектив. Даже в Великобритании меры не вызывают полного восторга многих финансовых кругов и тех, кто заинтересован в российских деньгах.
Мощные санкции против России: коротко
- Запад предупреждает Россию о серьезных санкциях, если страна-агрессора вторгнется в Украину. Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок даже заметила, что страна готова добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае масштабной агрессии.
- Также Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT. Кроме того, премьер-министр Великобритании считает, что санкции против России не должны исключать "Северный поток-2".