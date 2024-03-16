Не Самарской областью единой: в Липецкой области БПЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию

В России продолжаются атаки неизвестных беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты. Кроме Самарской области, громко было также и в Липецкой области страны-агрессора.

Об этом сообщают российские СМИ. Там атаковали нефтеперерабатывающую станцию, передает 24 Канал.

Интересно Атаки дронов остановили 3 нефтезавода в России: насколько это критично для врага

В Липецкой области атаковали нефтеперерабатывающую станцию

Российские пропагандисты рассказали, что рано утром 15 марта на территории станции Становая, входящей в состав нефтепровода "Дружба", обнаружили остатки "двух взорванных БПЛА самолетного типа".

Россияне отметили, будто бы возгораний, повреждений и пострадавших не было. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, два беспилотника "были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе".

Стоит отметить, что это уже вторая область страны-агрессора, где атакуют нефтеперерабатывающие объекты. Примечательно, что нефтеперерабатывающая станция Становая расположена более чем в 360 километрах от государственной границы Украины со страной-агрессором.

Где расположена нефтеперерабатывающая станция Становая: смотрите на карте

В Самарской области России атаковали два НПЗ