Не Самарской областью единой: в Липецкой области БПЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию
В России продолжаются атаки неизвестных беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты. Кроме Самарской области, громко было также и в Липецкой области страны-агрессора.
Об этом сообщают российские СМИ. Там атаковали нефтеперерабатывающую станцию, передает 24 Канал.
Интересно Атаки дронов остановили 3 нефтезавода в России: насколько это критично для врага
В Липецкой области атаковали нефтеперерабатывающую станцию
Российские пропагандисты рассказали, что рано утром 15 марта на территории станции Становая, входящей в состав нефтепровода "Дружба", обнаружили остатки "двух взорванных БПЛА самолетного типа".
Россияне отметили, будто бы возгораний, повреждений и пострадавших не было. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, два беспилотника "были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе".
Стоит отметить, что это уже вторая область страны-агрессора, где атакуют нефтеперерабатывающие объекты. Примечательно, что нефтеперерабатывающая станция Становая расположена более чем в 360 километрах от государственной границы Украины со страной-агрессором.
Где расположена нефтеперерабатывающая станция Становая: смотрите на карте
В Самарской области России атаковали два НПЗ
- Российские СМИ утром 16 марта сообщили, что в Самарской области атаковали аж два нефтеперерабатывающих завода. Эти объекты оккупантов, по предварительным данным, поразили с помощью неизвестных беспилотников.
- Одно из предприятий, которое подверглось атаке, это нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Там занялся пожар, а общая территория горения огня заняла около 500 квадратных метров.
- Другим объектом, который пострадал в Самарской области после атаки, стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там тоже был пожар, но, по предварительным данным, его уже потушили.
- По словам местных властей, пострадавших в результате "атаки" якобы нет. Также губернатор Самарской области заверил, что атаку вроде бы удалось отбить.
- В телеграм-каналах писали, что НПЗ в Сызрани принадлежит "Роснефти". По словам россиян, пострадало "сердце" завода, которое перерабатывает нефть.
- В сети также показали кадры с моментом удара по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. По предварительным данным, атака произошла в 6 утра по местному времени. В минобороны России или других официальных органах российской власти инцидент с атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области пока не комментировали.