Не сбежала, оставшись верна присяге: история старшего лейтенанта Ольги Сидоренко

Не у всех в Украине было мужество продолжать свою работу после того, как российские войска ворвались на нашу территорию. Но есть и те, кто все-таки остался верной присяге.

Пример такой преданности привели в Министерстве внутренних дел. Там рассказали историю старшего лейтенанта Ольги Сидоренко. Она следственная отдела расследования особо тяжких преступлений полиция Киевской области.

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Уже 16 февраля полицейские в Украине были переведены на усиленный вариант несения службы. Произошло это после того, как 14 февраля российские депутаты обратились к своему диктатору Владимиру Путину с просьбой признать независимость ранее оккупированных Россией территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, к тому времени Россия собрала немалую армию у границ Украины, мотивируя это совместным обучением с Беларусью. Но и после учебы не уводила оттуда своих солдат.

17 февраля Ольга Сидоренко получила постановление суда на проведение следственных действий в Луганской области. Поскольку она была старшим группы в этом уголовном производстве, то решила поехать туда сама. Единственная дата, когда можно поехать – 22 февраля. Именно тогда день рождения ее сына, которого она воспитывает самостоятельно.

Несмотря на просьбу ребенка не ехать, Ольга Сидоренко таки отправилась на Луганщину – в Сватово. 23 февраля она провела следственные действия. Возвращаться домой должна была 24 февраля. Но удалось сменить билет на вечер 23 февраля.

Когда уже была на вокзале, получила сообщение о сборе коллег, которые должны были прибыть на место службы.

Рассказывает, что в это время был страх, удастся ли доехать домой. Ведь в поезде было немало жителей Луганщины, которые начали получать сообщения от своих родных и знакомых по усилению боевых действий в регионе. Ее сын в то время находился с ее мамой вблизи Борисполя.

По дороге поезд остановился. Тогда Россия и начала полномасштабное военное вторжение. Поэтому домой возвращалась под обстрелами и бомбардировкой со стороны агрессора. 10 часов ее поезд простоял среди поля, а над головой летали вражеские самолеты.

Но до Киева таки удалось добраться. Правда с большой задержкой.

Уже 25 февраля Ольга Сидоренко снова была на службе. Хотя тогда возникли проблемы с проездом на работу, ведь общественный транспорт не курсировал. На это приходилось тратить по нескольку часов. Семилетний сын в это время был в Бориспольском районе.

Она и дальше продолжу нести службу в киевской полиции.

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