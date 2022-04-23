Приклад такої відданості навели у Міністерстві внутрішніх справ. Там розповіли історію старшого лейтенанта Ольги Сидоренко. Вона слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів Поліція Київської області.

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Вже 16 лютого поліцейські в Україні були переведені на посилений варіант несення служби. Сталося це після того, як 14 лютого російські депутати звернулися до свого диктатора Володимира Путіна з проханням визнати незалежність раніше окупованих Росією території Донецької та Луганської областей. Окрім того, на той час Росія зібрала чималу армію біля кордонів України, мотивуючи це спільним навчанням з Білоруссю. Але й після навчання не відводила звідти своїх солдатів.

17 лютого Ольга Сидоренко отримала ухвалу суду на проведення слідчих дій у Луганській області. Оскільки вона була старшим групи у цьому кримінальному провадженні, то вирішила поїхати туди сама. Єдина дата, коли можна поїхати – 22 лютого. Саме тоді день народження її сина, якого вона виховує самостійно.

Попри прохання дитини не їхати, Ольга Сидоренко таки відправилася на Луганщину – у Сватове. 23 лютого вона провела слідчі дії. Повертатися додому мала 24 лютого. Але вдалося змінити квиток на вечір 23 лютого.

Коли вже була на вокзалі, отримала повідомлення про збір колег, які мали прибути на місце служби.

Розповідає, що в цей час був страх, чи вдасться доїхати додому. Адже в поїзді було чимало жителів Луганщини, які почали отримувати повідомлення від своїх рідних та знайомих по посилення бойових дій в регіоні. Її син в той час перебував з її мамою поблизу Борисполя.

По дорозі поїзд зупинився. Тоді Росія і розпочала повномасштабне військове вторгнення. Тож додому поверталась під обстрілами та бомбардуванням зі сторони агресора. 10 годин її потяг простояв серед поля, а над головою літали ворожі літаки.

Але до Києва таки вдалося добратися. Правда з чималою затримкою.

Вже 25 лютого Ольга Сидоренко знову була на службі. Хоча тоді виникли проблеми з добиранням на роботу, адже громадський транспорт не курсував. На це доводилося витрачати по декілька годин. Семирічний син в цей час був у Бориспільському районі.

Вона і далі продовжу нести службу у київській поліції.

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