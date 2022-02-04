Не считаем нападение России неизбежным, но хотим честно говорить об угрозе, – Квин

В США высказались об угрозе нового российского вторжения в Украину. Вашингтон озабочен действиями Кремля, хотя и надеется, что там не будут обострять ситуацию.

Это подчеркнула Кристина Квин, временная поверенная в делах США в Украине. Свое мнение она высказала в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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В США не знают, что задумал Путин

Как отметила дипломат, если бы Россия хотела прибегнуть к определенным действиям, то сделала бы это в любой момент, учитывая огромное количество сил, которые она стянула в последнее время к границе с Украиной. "Но, конечно, нам не известны планы российского президента", – подчеркнула она.

Возможно, они неизбежны, возможно – немного отдалены или просто угрозы. Так что пока мы не знаем, что задумал Путин. Надо ждать и смотреть,

– добавила Квин.

"Неизбежность" и путаница с переводом

Накануне у Байдена заявили, что больше не будут называть вторжение России "неизбежным". Так решили из-за неразберихи с его переводом. Дело в том, что американцы, описывая угрозы для Украины, часто использовали слово imminent. Высказывания "неизбежная угроза", "неизбежное вторжение" или "неизбежная война" звучали в СМИ, ведь так их подают в онлайн-переводчиках.

Однако в толковом словаре приводят и другие объяснения слова:

ожидаемый в ближайшее время;

грядущий;

обозначает что-то плохое и опасное, что кажется угрожающе близким.

Вашингтон внимательно следит за действиями России

Квин во время разговора с Шустером общалась на английском языке и тоже использовала слово imminent. Вероятно, интервью записали еще до объяснения Белого дома.

Квин подчеркнула, что в США не считают агрессию неизбежной, по крайней мере, надеются на это. В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что видят. "Нам важно дать понять, что мы внимательно следим за действиями Москвы. Что мы помогаем Украине подготовиться встретить российский вызов, если решат расширить агрессию", – объяснила дипломат.

Американка подчеркнула, что в США не доверяют мотивам Кремля. Мол, еще в 2014 году мир не отнесся серьезно к действиям Москвы, и она оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. "Мы не хотим, чтобы такое повторилось. Поэтому нам важно быть честными относительно того, что мы видим действия России", – объяснила Квин.

Другие заявления Кристины Квин

Временно поверенная в делах США считает, что минский формат все еще может помочь разрешить ситуацию на Донбассе. Впрочем, возникают проблемы из-за его интерпретации в России.

США попросили американских дипломатов "добровольно покинуть" Украину, ведь серьезно относятся к потенциальным угрозам со стороны Кремля.

Квин подчеркнула, что Крым – это часть Украины. Также она подчеркнула, что вопрос вступления нашего государства в НАТО отнюдь не зависит от Путина.

Дипломат уверена, что антироссийский пакет санкций США и Европы может стать сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России.

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