Не считает угрозой: Шойгу повторил мантру об украинцах и русских как одном народе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой. А русских и украинцев он в очередной раз назвал "братскими народами".

Такое мнение Шойгу озвучил в интервью известному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.

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Министр обороны России сказал, что считает украинцев братским народом.

Это не только наши соседи, мы один народ. Тут даже рассуждать на эту тему не хочется. Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги,

– заявил Шойгу.

В то же время глава российского военного ведомства ответил, что не стал бы говорить об Украине как об угрозе. Он также выразил надежду, что ситуация в Украине "изменится".

"И там найдется человек, который прекратит всю эту националистическую вакханалию, абсолютно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически", – убежден министр обороны России.

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