Не "Северным потоком-2" единым: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Уже в конце июля 2021 года Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с Джо Байденом. Лидеры Украины и США будут иметь несколько блоков вопросов, которые планируют обсудить.

Президент Украины отметил, что будет иметь не менее 2 блоков вопросов для обсуждения: безопасности и экономический.

Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Так, блок безопасности будет предусматривать следующие темы:

вопрос ПДЧ для Украины;

оборонного контракта;

меморандума между нашими странами;

"Северного потока-2";

Донбасса и Крыма;

безопасности на черноморском и азовском побережьях;

вопрос украинского флота.

Там много вопросов. Есть и экономический вопрос. Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести именно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки,

– пояснил президент Украины.

Он также подтвердил, что планирует говорить с Байденом об увеличении оборонных поставок и военной помощи от США.

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