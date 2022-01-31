"Не скроются": ЕС и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России

Евросоюз готовит пакет санкций против России. Они будут не только персональными, но и экономическими, финансовыми и торговыми. Ограничение также анонсировала Великобритания.

Санкции будут применены в случае нападения России на Украину. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Он назвал санкции серьезными и масштабными. Их целью будет сдерживание России.

Пакет санкций разрабатывается...Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций,

– сказал политик.

Великобритания тоже готовит санкции

Великобритания тоже может ввести "жесточайшие" санкции против России. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс. Они коснутся российских олигархов и ключевых поклонников президента России Владимира Путина.

Дипломат отметила, что будут готовить новый закон об ужесточении и расширении санкций Лондона в ответ на агрессию России против Украины.

Лондон изменяет подход

Ранее санкции применяли против тех, кто был связан с дестабилизацией Украины. Однако по новому подходу их смогут применить к более широкому кругу лиц и компаний из-за их значимости для Кремля.

"Ничего не получится, и скрываться будет негде. Это станет жесточайшим режимом санкций против России, который у нас когда-то был, и ознаменует наибольшее изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза", – отметила Трасс.

Она добавила, что единственный путь для России – это деэскалация, прекращение агрессии и начало содержательных переговоров. Москва должна соблюдать соглашение, которые сама подписала. Например, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года. В нем Россия обязалась поддерживать территориальную целостность Украины.

Санкции против России: что известно

К примеру, США угрожают, что в случае вторжения ограничения могут разрушить экономику страны-агрессора. Они повлекут за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники.

В ЕС заявляли, что новые санкции лишат Россию стратегических амбиций.

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