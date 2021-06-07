Не следим за делом: в Кремле отреагировали на выезд Гудкова в Украину

В Кремле отреагировали на то, что бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков приехал из Москвы в Киев. Там заявили, что не следят за делом политика.
Реакция Кремля на выезд Гудкова
Если выезд политика законный, то он имеет на него право. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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На вопрос, не беспокоит ли главу Кремля Владимира Путина ситуация, когда экс-депутат покидает страну из-за возможного уголовного преследования, Песков ответил: "Нет, абсолютно".
Если это законный выезд из страны, то любой гражданин, если он не имеет никаких ограничений, лишения прав, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернутся, – это абсолютно свободный процесс,
– подчеркнул спикер Путина.
Что известно о выезде экс-депутата
- В России против Гудкова открыли уголовное дело за причинение особо крупного имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга организацией, которую возглавляла тетя политика Ирина Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы.
- Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что дело касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.
- 1 июня экс-депутата и его тетю задержали.
- Гудков рассказал, что Ермилову уже вторые сутки держат в СИЗО, а на его родственников власти начали "рыть" информацию. Из-за этого политик приехал в Киев.