Не следует ждать ядерных ударов России: Зеленский призвал НАТО к превентивным действиям

Россия уже несколько месяцев подряд держит весь мир в страхе, угрожая применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский уверен, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на применение страной-агрессором ядерного оружия.

По словам Владимира Зеленского, НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действия России. Об этом он заявил во время онлайн-общения в австралийском Институте Лоуи.

Важно Как повлиять на Путина, чтобы он не нанес ядерный удар: ответ российского оппозиционера

Главная цель – сделать невозможным применение Россией ядерного оружия

По словам Зеленского, НАТО должно сделать все, чтобы сделать невозможным применение Кремлем ядерного оружия. В этом контексте президент Украины отметил важность именно превентивных мер. Это нужно, чтобы россияне знали, что с ними будет, если они решат применить ядерное оружие.

А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!". Необходимо просмотреть применение своего давления, порядок применения,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер не призывает Запад применить ядерное оружие против России уже и сейчас, как и вообще не призывает этого делать. Говорит о создании превентивных мер на такие угрозы со стороны страны-агрессора.

Российские пропагандисты в привычной для них манере уже перекрутили и сманипулировали словами Владимира Зеленского. После этого заявления на болотах заявили, что Украина якобы призывает ударить по России ядерным оружием, несмотря на то, что это абсолютная ложь. Но пропагандисты почему-то молчат, что их бункерный диктатор уже не первый месяц угрожает всему миру ядерным оружием.

Как в России перекрутили слова Зеленского

В Кремле уже началась настоящая истерика из-за того, что Зеленский заявил о необходимости предусмотреть превентивные удары. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично сказал, что заявления Зеленского – это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

В то же время в Кремле считают, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления Зеленского. Песков придумал, что страны Запада "де-факто руководят деятельностью Киева".

Реакция Украины

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент говорил о периоде до 24 февраля.

Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда уже говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите,

– подчеркнул Никифоров.

Как Запад реагирует на ядерные угрозы России

Ранее в НАТО заявили, что действия России являются вызовом безопасности и интересам оборонного Альянса, и хотя там пока не фиксируют никаких изменений в ядерной стратегии России, все равно сохраняют бдительность. Это подтвердил и глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, мир воспринимает ядерные угрозы Путина очень серьезно.

Достойно вашего внимания – В США прозвучали новые заявления о ядерном ударе Путина: смотрите видео